"Megxit" macht's möglich: Meghan und Harry führen ihre Auftritte strenge Regeln ein

Auf Darlehnen sind die Sussexes jetzt nicht mehr angewiesen. Inzwischen konnten Meghan und Harry die Renovierungskosten für Frogmore Cottage, ihrem Wohnsitz in Großbritannien, abbezahlen. Mit Begleichung ihrer "Schulden" in der Höhe von 2,4 Millionen Britischen Pfund, die nun dank des millionenschweren Netflix-Deals möglich gewesen sein soll, seien sie nun endgültig finanziell unabhängig, stellen Royal-Experten fest.

Strenge Regeln für Auftritte der Sussexes

Für ihre öffentlichen Auftritte, auch jene, die sie aufgrund der Corona-Pandemie online absolvieren - will sich das Herzogpaar von Sussex in Zukunft nicht nur bezahlen lassen. Wer Meghan und Harry für einen Termin anheuern will, muss sich nun auch an eine Liste von Regeln halten, wie unter anderem The Telegraph berichtet.

Denn Meghan und Harry stellen einige Anforderungen, die erfüllt werden müssen, damit sie sich bereit erklären, bei einem offiziellen Termin beispielsweise eine öffentliche Rede zu halten.