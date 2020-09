Meghan im Videocall: Versteckter Seitenhieb gegen das Königshaus?

Laut der britischen Daily Mail handelt es sich dabei um die regionale Hymne des US-Staates. Das Bild zeigt einen Bären, der ein Schild Kaliforniens umklammert. Das Bild zeige, für welchen Ort das Herz der Herzogin in Wahrheit schlägt, ist sich die Zeitung sicher.

Auch von einigen Internet-Usern blieb die Hommage an Kalifornien nicht unentdeckt. Einige Zuseher wittern in dem Gemälde sogar eine Provokation und unterstellen Meghan, das Interior-Detail sei ein versteckter Seitenhieb gegen das Königshaus. Dass Prinz Harry und Meghan Markle vor rund fünf Monaten von Großbritannien in die USA gezogen sind, nimmt ihnen wohl noch immer so manch einer übel. Doch nicht nur Meghan blüht in Kalifornien auf. Obwohl Harry selbst erst vor Kurzem betont hat, dass auch er sehr glücklich in seiner neuen Wahlheimat ist.