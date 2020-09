Meghan und Harry von Eltern angefeindet: Kritik an Charity-Besuch in Lernzentrum

In einem anderen Tweet heißt es widerum: "Alle Kinder in Südkalifornien lernen online. Diese armen Kinder sind in der Vorschule, weil ihre Eltern wichtige Jobs haben. Und dann sind sie externen Leuten ausgesetzt, die für ein Foto in ihre Schule kommen."

Doch nicht alle können den Unmut verstehen. Es gibt auch Twitter-User, die Meghan und Harry den Rücken stärken. So richtet sich eine Frau mit folgenden Worten an die Kritiker des Paares: "Die Sussexes werden weiterhin aufblühen, während ihre Feinde umherwandern, sich beschweren und jammern werden. Wenn ihr nichts Positives zu sagen habt, sagt lieber gar nichts. Tut etwas Gutes und Sinnvolles mit euren Leben, Hater!"