Williams und Kates Beziehung schwieriger als bisher gedacht

Tatsächlich sei es laut Royal-Experte und Historiker Robert Lacey aber einzig William gewesen, den damals der Freiheitsdrang gepackt habe. Wie turbulent die On-Off-Beziehung von Prinz William und Herzogin Kate in der Vergangenheit war, schildert er in einem von der Daily Mail veröffentlichten Ausschnitt aus seinem Buch "Battle of Brothers".

William wollte sich nicht binden

Als die Romanze zwischen Kate und William Ende März 2004 in die Brüche ging, soll der Prinz seiner Freundin, die er an der St. Andrews-Universität in Schottland kennen- und liebengelernt hatte, nonchalant erklärt haben: "Schau, ich bin gerade einmal 22, um Himmels Willen. Ich will nicht heiraten, bevor ich mindestens 28 oder vielleicht 30 bin."