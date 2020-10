Meghan rechnet ab: "Ich war 2019 die meistgetrollte Person der Welt"

2019 war Meghan mit ihrem Sohn Archie schwanger, der am 6. Mai 2019 das Licht der Welt erblickt hat.

"In diesem Jahr war ich erschöpft. Ich war gerade Mama geworden. Acht Monate davon war ich nicht einmal in der Öffentlichkeit – ich war im Mutterschaftsurlaub. Aber was daraus in den Medien fabriziert wurde, ist fast nicht zu überleben", sagte die Herzogin.

"Man kann sich kaum vorstellen, wie sich das anfühlt", so Meghan, die an Jugendliche, die ebenfalls Opfer von Cybermobbing sind, appelierte, sich anderen anzuvertrauen.

Meghan weiter: "Es ist mir egal, ob du 15 oder 25 Jahre alt bist – wenn Leute Dinge über dich sagen, die nicht wahr sind, ist das für deinen geistigen und emotionalen Zustand schädlich."

Mit ihrer Teilnahme an dem Podcast setzte sich das Herzogpaar von Sussex, das inzwischen von Großbritannien nach Kalifornien gezogen ist, für eine bessere Herangehensweise an das Thema psychische Gesundheit von Jugendlichen ein.

Meghan: Rechtsstreit mit britischen Medien

Gegen die Berichterstattung über ihre Person von Seiten der britischen Boulevardpresse geht Meghan außerdem gerichtlich vor. Sie hat die Daily Mail und den "Associated Newspapers"-Verlag nach einer Teilveröffentlichung eines privaten Briefes, den sie im Jahr 2019 an ihren Vather Thomas Markle geschrieben hatte, wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung angeklagt.

Untere anderem wirft Meghans Anwalt der Zeitung vor, gezielt einen Streit zwischen Meghan und ihrem Vater "geschürt" und absichtlich diffamierende Geschichten über Meghan verbreitet zu haben. Die Berichterstattung sei Teil einer breiteren "Agenda" gegen Meghan, so das Anwaltsteam der Herzogin.

Bereits während ihrer Afrika-Reise im Jahr 2019 hatte Meghan, den Tränen nahe, schon einmal darüber gesprochen, wie hart es für sie war, mit ihrer Mutterrolle und der Berichterstattung über ihre Person klarzukommen.