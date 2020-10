Herzogin Meghan: Ehemaliger "Suits"-Co-Star hat "pure Angst", sie anzurufen

Patrick J. Adams und Meghan arbeiteten sieben Jahre lang zusammen. Sie verließ die Serie im Jahr 2018, bevor sie im Jahr den 36-jährigen Herzog von Sussex heiratete. Adams war auch Gast auf ihrer Hochzeit. Wenig später folgte dann das generelle "Suits"-Aus.

"Wir haben ein paar Mal gesprochen und geschrieben, aber Meghans Leben ist unglaublich voll und sie hat viel zu regeln", so Adams. "Wir verbringen keine Zeit miteinander, aber das liegt an nichts anderem als daran, wie enorm ihr Leben in vielerlei Hinsicht geworden ist."

Seit ihrem Umzug habe er seine einstige Kollegin auch nicht wiedergesehen. "Ich denke, sie ist ziemlich beschäftigt, aber ich bin froh, dass sie in den USA ist", so der Schauspieler gegenüber Access Hollywood. "Ich vermisse sie, aber ich bin sehr froh, dass es ihr gut geht", so Adams. Ihr politisches Engement lobt er ebenfalls: "Ich bin sehr glücklich, dass sie sicht lautstark für die Wahlen im November einsetzt."