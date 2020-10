Doch nicht der brave Bruder? Neues Buch beschreibt Williams Tobsuchtsanfälle

Ist Prinz William etwa gar nicht so beherrscht, wie uns seine öffentlichen Auftritte glauben lassen? Während sein jüngerer Bruder Harry in der Vergangenheit mit so manch Skandal für Kopfschütteln gesorgt hat und derzeit wegen seines Umzugs in die USA in aller Munde ist, verstößt Prinz William so gut wie nie gegen das royale Protokoll.

Royal-Autor schildert Williams Wutanfälle gegenüber Charles

Der britische Thronfolger soll laut Robert Lacey, dem Autor des neuen Buches "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult", jedoch eine äußerst impulsive Seite haben – unter der vor allem sein Vater, Prinz Charles, in der Vergangenheit gelitten haben soll.

Das Verhältnis zwischen Charles und William galt jahrelang als schwieirig. Was nicht zuletzt an Williams Verhalten gegenüber seinem Vater lag. Der heute 38-Jährige soll seinen Grant wiederholt an seinem Vater ausgelassen haben und Charles gegenüber nicht selten laut geworden sein.

In einem Artikel für die Daily Mail behauptet der Royal-Biograf, dass auch Williams Stiefmutter Camillia Williams Wutausbrüche nicht entgangen sein sollen.

Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Charles soll die Herzogin von Cornwall über ihren Stiefsohn gegenüber Freunden und ihrer Familie einmal sagt haben: "Der Junge hat Temperament."