Stolze Eltern: Meghan und Harry teilen Archies erste Meilensteine

In einem Videochat mit der Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai haben Prinz Harry und Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, anlässlich des "International Day of the Girl" über die Ausbildung von Frauen gesprochen, dabei aber auch Einblicke in ihr Familienleben mit ihrem einjährigen Sohn Archie gegeben.

Der kleine Archie kann schon laufen

Prinz Harry und seine Ehefrau haben während der Corona-Pandemie die meiste Zeit daheim verbracht. Als Yousafzai das Ehepaar darüber befragte, womit sich die beiden während der Quarantäne zu Hause so beschäftigen würden, scherzte Harry zunächst: "Mit Zoom."