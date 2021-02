Selbsttests sind ab März in Apotheken gratis erhältlich

1.184 Neuinfektionen in Österreich von Samstag auf Sonntag – die Zahlen werden laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) weiter steigen. Positivere Nachrichten gibt es bezüglich der Testungen: „Wir sind unter den Ländern, die am meisten Testen in ganz Europa“, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das Testangebot werde laufend ausgebaut, in den vergangenen sieben Tagen seien insgesamt zwei Millionen Testungen durchgeführt worden.

Stand Sonntag, gebe es bundesweit 500 Teststationen und 800 Apotheken, die Gratis-Antigen-Tests anbieten. „Testungen sind aktuell unser wichtigster Wellenbrecher gegen eine massive Zunahme an Infektionen aufgrund der ersten vorsichtigen Öffnungsschritte“, meint Anschober. Die Regierung erwartet, dass durch die Teststrategie bald 3,5 Millionen wöchentliche Corona-Tests möglich sind – davon rund 2,2 Millionen in Schulen.