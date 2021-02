Erste Bilanz zu den Selbsttests an den Schulen: 198 Positive bei 400.000 Tests

Der neue Tagesauftakt mit kollektivem Nasenbohren für den Antigentests dürfte sich an den Wiener Schulen rasch eingespielt haben. Am dritten Schultag wurde an den Volksschulen zum zweiten Mal getestet, an den anderen Schulen war es für jenen Teil der Schüler, der laut Schichtbetrieb diesmal am Mittwoch und Donnerstag Präsenzunterricht hat, die Premiere.

Bildungsminister Heinz Faßmann, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Stadtrat Christoph Wiederkehr und Epidemiologe Gerald Gartlehner geben in einer Pressekonferenz ein Update zu den ersten Tests.



"Ich will keine verlorene Covid-Generation, wir tun alles, damit die Schulen offen bleiben können", sagt Bildungsminister Faßmann zu Beginn der Pressekonferenz..

Alle Schulen seien hervorragend vorbreitet gewesen, es wurden kleine Teststraßen vor den Schulen errichtet. Es wurde ein kleines Q & A für das Lehrpersonal aufgelegt. "Im Boulevard suchte ich den Begriff Chaos in Zusammenhang mit der Schule vergeblich. Es hat alles perfekt funktioniert", so Faßmann.

Alle Beteiligten haben sich über den Präsenzunterricht gefreut.

198 Schüler und Lehrer waren bei rund 400.000 durchgeführten Tests positiv. Es sind erst 75 Prozent der Tests ausgezählt, es werden daher mehr Positive werden. Faßmann: "Wenn wir nicht getestet hätten, hätten wir diese rund 200 Personen in der Schule, sie hätten es gar nicht gemerkt, dass sie infiziert sind." 123 waren Schüler, und 75 Lehrer oder Verwaltungspersonal.

Die Zahl der Testverweigerer war extrem niedrig. 98 bis 99 Prozent der Eltern wollten den Test und haben die Einverständniserklärung unterschrieben. In Wien haben am ersten Tag vier Prozent der Eltern die Kinder zum Test begleitet, in Niederösterreich am ersten Tag neun Prozent, am zweiten nur mehr zwei Prozent.