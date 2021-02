Gratis-Testangebot wird ausgebaut, Kostenersatz für Betriebe

Zehn Euro pro Test für Betriebe

Eine umfassende Teststratetegie sei das beste Mittel, um die Wirtschaft "nachhaltig" hochzufahren, sagte Schramböck. Deshalb möchte man die Testkapazitäten verbreitern, vor allem bei den "Betrieben", so Schramböck. Ab 15. Februar soll es deshalb als Anreiz einen Kostenersatz für betriebliche Testungen geben: "Für jeden durchgeführten Test erhalten alle Unternehmen mit Sitz in Österreich zehn Euro", so Schramböck.

Unternehmen, die innerbetriebliche Tests anbieten, können sich dafür ab kommendem Montag bei der Wirtschaftskammer (WKÖ) registrieren. Wie Schramböck betonte, sollen dieses Tests nicht nur Mitarbeiter, sondern auch deren Angehörige und die Bürger in den jeweiligen Gemeinden in Anspruch nehmen können.