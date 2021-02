Erst Test, dann Haarschnitt: "Das ist nicht zumutbar"

Einige Bundesländer weiten ihr Angebot angesichts der Nachfrage aus:

Wien

Ab Samstag sind 200.000 Schnelltests pro Woche in Wien möglich: Austria Center, Ernst-Happel-

Stadion, Stadthalle, Schule

Erlaaer Schleife, Schloss

Schönbrunn (https://coronavirus.wien.gv.at)

Niederösterreich

Die Testkapazität wurde um 60 auf 180 Teststationen ausgebaut. Sieht man sich das Testnetz an, so merkt man, dass es kaum eine Region gibt, wo keine Teststation zumindest in erreichbarer Nähe ist. „Wichtig ist, dass die Angebote möglichst gut verteilt in allen Regionen stattfinden“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. (www.testung.at)

Burgenland

Getestet wird in den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) an insgesamt sieben Standorten. Die Standorte wurden laut Land so ausgewählt, dass von allen Orten aus eine Teststraße innerhalb von 30 Fahrminuten erreicht werden kann (www.burgenland.at/coronavirus

/coronatest)

Steiermark

Zu den 22 Standorten kommt ein weiterer, außerdem werden die Testspuren auf 76 aufgestockt.(www.oesterreich-testet.at)

Salzburg

Das Land Salzburg wird seine aktuell 14 fixen und 9 temporären Teststationen ausbauen. Details will das Land heute, Donnerstag, bekannt geben. (www.salzburg-testet.at)

Tirol

In Tirol gibt es vorerst 15 Stationen(www.tiroltestet.

leitstelle.tirol)

Kärnten

Kärnten hat 25 Stationen in 12 Orten (www.oesterreich-testet)

Oberösterreich

Es gibt 45 Teststandorte

(www.oesterreich-testet.at)

Vorarlberg

Getestet wird in 7 Gemeinden (www.vorarlbergtestet.

lwz-vorarlberg.at)