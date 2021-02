Die neuen Testregeln für Schüler, Lehrer, Friseure und deren Kunden

Testen von Schülern: Nach den Semesterferien, wenn die Volksschulen in den Präsenzunterricht zurückkehren, werden die Volksschüler montags und mittwochs einen sogenannten „Nasenbohrertest“ machen. Unter Aufsicht und Anleitung des Lehrpersonals und in der ersten Schulwoche auch unter Beisein der Eltern werden die Kinder den Selbsttest durchführen. Kinder, die beim Testen nicht mitmachen, dürfen nicht in die Schule, sondern bekommen Arbeitspakete für zu Hause. Extra Distance-Learning gibt es für diese Kinder nicht, sie sind im „Homeschooling“.

In den Unterstufen und Oberstufen werden die Schüler ebenfalls montags und mittwochs getestet. Diese Schulstufen werden im Schichtbetrieb abwechselnd im Distance Learning und in der Schule unterrichtet, beim Schichtwechsel wird getestet.