Security und Schnelltests: Händler und Friseure bereiten sich auf Öffnung vor

All das, obwohl in Möbelhäusern ohnehin jeder Kunde immer die vorgeschriebenen 10 Quadratmeter Platz hat, so Saliger: „Wird diese 10-Quadratmeter-Regel auf 20 Quadratmeter ausgeweitet, ist uns das auch recht. Im Schnitt haben unsere Kunden ohnehin 50 Quadratmeter Platz.“

Der Unternehmer Robert Hartlauer hat seine Geschäfte selbst im Lockdown offen halten dürfen, als eine Art Notbetrieb im Bereich Optik, Hörakustik und Mobilfunk. „Wir haben aber nur halbtags offen“, sagt Hartlauer. Dass mit dem Aufsperren aller Geschäfte das alte Einkaufserlebnis wieder da ist, bezweifelt er. „Das kommt erst, wenn die Gastronomie wieder aufsperrt.“

Die Verkäufer seien jedenfalls gefordert. Hartlauer: „Ich habe Hochachtung vor meinen Mitarbeitern, die den halben Tag mit Maske arbeiten. Das ist eine echte Herausforderung.“ Auch im Hintergrund habe sich viel geändert. Von den Pausenregeln – es dürfen ja nicht mehr so viele Mitarbeiter gleichzeitig im Pausenraum sein – bis zu den Videokonferenzen.