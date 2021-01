Nationales Impfgremium: Bei über 65 Jährigen RNA-Impfstoffe bevorzugen

Die 18 Mitglieder des Nationalen Impfgremiums beim Gesundheitsministerium empfehlen einstimmig die Anwendung des Astra-Zeneca-Impfstoffes in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen. "Für diese Altersgruppe liegen genügend gute Daten zur Sicherheit und Effektivität vor, um den Impfstoff als gut wirksam gegen symptomatische Infektion und schwere Erkrankungsfälle (Hospitalisierung, Intensivsation, Tod) für 18- bis 64-Jährige zu empfehlen", heißt es in der Präambel zur Empfehlung.

Bei Personen 65 plus sollen die mRNA-Impfstoffe bevorzugt verwendet werden. Allerdings: "Bei logistischen Problemen in der Impfanwendung mit den mRNA-Impfstoffen spricht nichts gegen eine Anwendung des Astra-Zeneca-Impfstoffs bei Personen 65+", heißt es in der Empfehlung.

Bei der Gruppe der über 65-Jährigen seien die Sicherheits- und Immunogenitätsdaten (Reaktion des Immunsystems, Anm.) vergleichbar gut wie die der 18-bis 64-Jährigen. "Aufgrund der kleinen Gruppengröße und der niedrigen Zahl aufgetretener Erkrankungsfälle ist für diese Altersgsgruppe zum jetzigen Zeitpunkt (!) keine sichere Aussage zur Wirksamkeit möglich." Fazit: "Bis zum Vorliegen weiterer Daten in dieser Altersgruppe wrid die bevorzugte Verwendung der mRNA-Impfstoffe bei Personen 65+ und Hochrisikopatienten gemäß Priorisierungsliste empfohlen", heißt es wörtlich in der Empfehlung.

Das Impfgremium geht aber davon aus, dass beim Vorliegen von weiteren Daten (entsprechende Studien sind derzeit u.a. in den USA und in Großbritannien im Laufen) eine uneingeschränkte Empfehlung ausgesprochen werden könne."Besonders die Daten hinsichtlich Immunogenität lassen eine vergleichbare Wirksamkeit wie bei den jüngeren Probanden erwarten."

Reaktion von Minister Anschober und Kanzler Kurz

Von Gesundheitsminster Rudi Anschober und Bundeskanzler Sebastian Kurz liegt bereits eine gemeinsame Stellungnahme vor: „Mit der Zulassung durch die EMA und der Entscheidung des Nationalen Impfgremiums haben wir nun klare Vorgaben für den Impfstoff von AstraZeneca in der Hand und können sehr rasch - möglichst ab dem 7.2. - mit dem dritten zugelassenen Impfstoff in Österreich starten. Morgen wird die Entscheidung des Nationalen Impfgremiums mit den Landeshauptleuten diskutiert und der österreichische Impfplan an die neuen Rahmenbedingungen abgestimmt. Dieser wird noch in der ersten Wochenhälfte beschlossen und veröffentlicht.“

EU-Behörde ohne Altersgrenze

Der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA im Amsterdam hat Freitag einstimmig - also mit den Stimmen der Vertreter aller Mitgliedsstaaten - eine Zulassungsempfehlung ohne Altersgrenze ausgesprochen. In der Altersgruppe von 18 bis 55 Jahre könne er die Zahl von symptomatischen Erkrankungen an Covid-19 um 59,5 Prozent reduzieren. Zwar verweist auch die EMA daruaf, dass bisher nicht genügend Daten bei Menschen über 55 vorliegen, „um eine sichere Aussage darüber zu treffen, wie gut der Impfstoff in dieser Altersgruppe wirkt“. Ein gewisser Schutz sei aber zu erwarten – und man wolle den Mitgliedsstaaten diese Option zur Pandemiebekämpfung geben, erklärte EMA-Direktorin Emer Cooke am Freitag.