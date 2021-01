Erdbeben + Corona: „Im Gehirn schrillen ständig die Sirenen“

Wer leidet am meisten?

Zunächst jene gar nicht kleine Gruppe aus meiner Generation. Da gibt es viele, die ihr Kriegstrauma nie wirklich verarbeiten konnten und die jetzt durch Corona und Erdbeben retraumatisiert werden. Die Region rund um Petrinja wurde nach dem Krieg im Vergleich zu Slawonien mit dem nationalen Symbol Vukovar arg vernachlässigt. Acht Jahre nach Kriegsende mussten wir feststellen, dass dort noch immer jeder Fünfte traumatisiert war. Es gibt aber auch in Zagreb viele Traumatisierte, vor allem die Unsichtbaren, die Armen, die weniger Gebildeten in den Vorstädten und in den Hinterhöfen der Hauptstadt.

Was macht dieser Cocktail aus Erdbeben plus Corona mit den Menschen?

Ich bin noch immer schockiert, dass wir über diese Frage nicht schon längst intensiv diskutiert haben. Nach den ersten schweren Beben im März des Vorjahrs ist man hier sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen. Dann hieß es nur mehr „Covid, Covid, Covid“. Und derzeit redet man nur über die Erdbeben in Petrinja. Dabei ist es wichtig, dass wir uns die Langzeitfolgen ansehen. Wir können doch nicht so tun, als würde die Bevölkerung nicht schon seit Monaten unter der Mehrfachbelastung leiden. Noch ein unbearbeitetes kollektives Trauma wie nach dem Krieg wäre eine Schande für dieses doch entwickelte Land.