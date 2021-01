Kroatien: "Die Erdbeben sind schlimmer als Krieg"

Ein rotes Kreuz

Bald 900 Mal hat die Erde in dieser Region binnen weniger Tage gebebt. Nicht weit vom ebenso einsturzgefährdeten Firmensitz von Glendor, das seit 2014 viel Herzblut und Kapital in ihre Edelholz-Plantagen investiert, ist Biserka Kovačević zu Hause, besser gesagt: war sie zu Hause.

Im Holzhaus in Brest nahe Petrinja haben schon ihre Urgroßeltern gewohnt. Heute zeigt ein rotes Kreuz neben der Eingangstür an, was man von außen nicht vermuten würde: Nicht mehr bewohnbar, muss abgerissen werden!