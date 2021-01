Erdbeben in Kroatien: Österreichs Investoren als Helfer

Ältere Fleischhauer in allen Republiken des ehemaligen Jugoslawien kennen noch die Berufsschule in der mittelkroatischen Stadt Petrinja: Hier wurden sie in jungen Jahren ausgebildet. Glück im Unglück: Das leer stehende Gebäude wurde von den Erdbeben nicht zerstört.

Jüngere schätzen die Produkte der modern ausgebauten Wurstfabrik nebenan. Der Betrieb ging in den 1990er-Jahren zurück in den Besitz der alt-österreichischen Familie Gavrilović. Djuro und Margarete Gavrilović führen noch immer gerne durch ihr Werk. Sie haben es nach dem Krieg neu strukturiert – und auch vor kroatischen Gerichten beharrlich verteidigt.