Erdbeben in Kroatien: Wenn das Lebenswerk wegbricht

Die Container der Caritas werden in Kroatien gefertigt. Es wurden und werden darüber hinaus mobile Wohneinheiten aus halb Europa, auch aus Österreich, geliefert. Zum Beispiel 82 Container des Innenministeriums, die Feuerwehren aus Niederösterreich und der Steiermark nur wenige Stunden nach dem Beben unter großem Applaus der kroatischen Öffentlichkeit in das Krisengebiet transportiert hatten.

Mit Spenden der KURIER-Leser werden in den nächsten Tagen weitere Container angeliefert und mit Heizkörpern, Küchengeräten und Internetzugängen ausgestattet. Spontan hat sich auch der in Liezen bzw. im Tourismus angesiedelte Familienbetrieb Gebetsroither der Hilfsaktion angeschlossen. So versicherte Harald Gebetsroither nach seiner Ankunft als Helfer in Petrinja: „Wir werden sechs komplett ausgestattete Wohnheime zur Verfügung stellen.“