Mit Test zurück in der Schule: "Und, schlimm?"

Montag, 8.00 Uhr, am Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt.

Die Hälfte, also 600 der insgesamt 1.200 Schüler sind in den Unterricht zurück gekehrt. In der 6C-Klasse läuft ein Video zur richtigen Anwendung der Antigen-Selbsttest, oder Nasenbohrer-Tests wie sie gerne bezeichnet werden.

Nach vier Minuten ist das Spektakel auch schon wieder vorbei. „Und, schlimm?“, will Direktor Werner Schwarz von seinen Schülern wissen. „Überhaupt nicht“, lautet die einhellige Antwort.

Kein einziger Nasenbohrer-Test fiel zum Schulstart positiv aus, auch nicht bei den 120 Lehrkräften.