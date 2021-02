Anschober: "Schwierigste Phase der Pandemie" bis Ostern

Gesundheitsminister Rudolf Anschober rief in einer Aussendung für die Wochen bis Ostern einmal mehr "die schwierigste Phase der Pandemie" aus. Die Infektionslage in Österreich sei zwar derzeit stabil, die Zahl der Mutationen nehme aber stark zu - bei der britischen Variante mit einem starken Ost-West-Gefälle, bei der Südafrika-Variante mit einer starken Konzentration in Tirol.

"Sobald die Mutationen mit ihrem erhöhten Ansteckungsrisiko eine Dominanz erreichen - das werden wir in den ersten Regionen im Osten Österreichs in den kommenden zwei Wochen erleben -, wird dies zu einer Erhöhung der Neuinfektionszahlen führen", prognostizierte der Minister.

Österreichweit wurden die infektiöseren Coronavirus-Mutationen bisher 1.375 Mal bestätigt. Die britische Variante B.1.1.7 wurde 1.096 Mal nachgewiesen, die südafrikanische B.1.351 bisher 279 Mal, geht aus dem neuen SARS-CoV-2-Varianten-Bericht der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor.