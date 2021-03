Die Formel-1-Stars Sainz und Perez wurden bereits geimpft

Red-Bull-Pilot Sergio Perez und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz haben am Freitag das Angebot von Bahrain angenommen, sich im Rahmen des WM-Auftaktes der Formel 1 gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die beiden haben sich als Erste aus dem Fahrerkreis dazu entschlossen. Bahrain ist Gastgeber von drei am (heutigen) Freitag begonnenen Testfahrten sowie am 28. März vom ersten WM-Rennen dieses Jahres. Daher bleibt Zeit für beide Teilimpfungen.