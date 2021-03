Vorgedrängelt? Formel-1-Personal lässt sich in Bahrain impfen

Nun werden also doch viele Mitglieder von Formel-1-Rennställen anlässlich des Saisonauftakts in Bahrain, wo auch von Freitag bis Sonntag (live auf Sky) die einzigen Testfahrten vor dem WM-Start am 28. März stattfinden, gegen das Coronavirus geimpft. Laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport sollen sich 90 Prozent des Teampersonals von Ferrari dazu entschieden haben, die Impfkampagne des Insel-Königreichs im Persischen Golf wahrzunehmen.