Wie der neue Ferrari an den ersten Rennwagen erinnert

Am Mittwoch hielt man sich bei der Präsentation des aktuellen SF21 mit großen Gesten zurück, in einem Internet-Video zeigte Ferrari das neue Auto. Verändert im Vergleich zum Vorjahr wurden die Airbox über dem Cockpit, das Kühlsystem und die Radaufhängung. Änderungen am Motor sollen den Rückstand auf die Spitze verringern. Dennoch weiß Teamchef Binotto: „Wir müssen realistisch sein. Wir können nicht das Performance-Defizit aufholen, das zwischen uns und den Besten existiert. Die Zeit dafür ist zu kurz und die technische Situation kompliziert.“

Zudem wurde die Aerodynamik überarbeitet, erklärte Binotto im Video. Natürlich ist auch der akutelle Ferrari rot. Die Farbe Burgund am Heck soll an den ersten Ferrari-Rennwagen, den 125 S, erinnern.