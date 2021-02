7-Tages-Inzidenz: Die Bezirke mit den meisten Fällen

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt mit Stand Samstag, 14 Uhr in Österreich bei 109,89.

Im Vergleich zu einer Woche (106,27) bedeutet das eine kleine Steigerung. Auf die Lockerungsmaßnahmen, die den Österreichern seit vergangenem Montag wieder den Besuch bei Friseur oder das Einkaufen im Handel erlauben, kann diese leichte Steigerung jedoch noch nicht zurückzuführen sein. Rund 10 Tage, so lautet die Faustregel, braucht es, bis sich Änderungen der Maßnahmen auch im dokumentierten Infektionsgeschehen niederschlagen.

Die Bezirke im Vergleich

Nach wie vor am stärksten betroffen ist der Bezirk Tamsweg mit 321. Im Vergleich zu vergangener Woche - damals lag der Wert bei 341 - ist jedoch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Neu auf Platz zwei ist Hallein mit einer 7-Tages-Inzidenz von 311 (letzte Woche 291). Auf Rang drei liegt der Bezirk Lienz mit 283 Infektionen und dahinter der Bezirk Hermagor mit 282 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Am anderen Ende der Skala hat gibt es mit Eisenstadt einen Spitzenreiter: In Eisenstadt liegt die 7-Tages-Inzidenz aktuell nur bei 24. So gut steht derzeit kein anderer Bezirk in Österreich da. Steyr, Lilienfeld und Waidhofen an der Ybbs folgen.

Hier gibt es die Daten für alle Bezirke: