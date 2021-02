Angst vor Mutationen: In Europa gehen die Grenzbalken hinunter

Den Anfang machte das deutsche Bundesland Bayern, das am Sonntag seine Grenze zum "Mutationsgebiet" Tirol schloss - was dort und in Wien scharf kritisiert wird.

Derzeit dürfen nur Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland von Tirol aus nach Bayern einreisen. Ausnahmen gibt es für medizinisches Personal, Lkw-Fahrer, landwirtschaftliche Saisonkräfte und noch nicht näher definierte "systemrelevante Pendler". Das Durchreisen etwa von Tirol nach Salzburg ist bis auf weiteres ebenfalls nicht möglich.

Auch Italien will Einreisende aus Österreich künftig genau kontrollieren. Sie müssten sich einem Corona-Test und einer Quarantäne unterziehen, sieht eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza vor.