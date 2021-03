Das sind die Details zur Zentralmatura 2021

Wie bereits bei der ersten Matua, die unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat, sollen auch heuer adaptierte Regeln gelten.

Nebst einer Schularbeit im Sommersemester und neuen Aufstiegsregeln in die nächste Klassen gilt für die 40.000 Maturantinnen und Maturanten:

Die die schriftliche Matura startet mit Deutsch am 20. Mai, Mathematik folgt am 21. Mai. Eine schriftliche Matura in einer Fremdsprache ist verpflichtend, eine vierte schriftliche Klausur optional. "Statt der vierten Klausur, die nicht gemacht wird, wird die Jahresnote im Zeugnis gelten", erklärt Zins. Die Zeit für schriftlichen Klausuren wird um 60 Minuten verlängert.

Die mündliche Matura wird freiwillig sein - und ab 7. Juni abgenommen werden. Dass die nicht abgelegte mündliche Matura später - während des Studiums - zum Nachteil gereichen könnte, das glaubt Faßmann auf Nachfrage nicht. In die Benotung miteinfließen soll die Ganzjahresnote.