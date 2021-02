Polen will Skigebiete nach Partys wieder sperren

Das Experiment der Öffnung ist in Augen der polnischen Regierung gescheitert: Nach Party-Exzessen in Zakopane erwägt die Regierung in Warschau, die probeweise eingeführte Lockerung des Lockdowns zurückzunehmen. Dicht an Dicht standen die Menschen im Zuschauerraum. Viele trugen keine Maske. Fernsehaufnahmen vom Wochenende zeigten wie Gruppen von Feiernden tanzend und singend durch die Einkaufs- und Vergnügungsstraße Krupowki zogen.