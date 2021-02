Corona-Gipfel: Weitere Öffnung illusorisch + Auch Italien verschärft Einreise aus Ö

In Italien ist die Zahl der Menschen, die an einem Tag mit oder am Coronavirus gestorben sind, leicht gestiegen. Am Samstag wurden innerhalb von 24 Stunden 311 Todesopfer gezählt, das sind fünf weniger als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen stieg von 13.908 auf 13.973, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 93.356 Menschen ums Leben.

Am Freitag wurde eine Verlängerung des Reiseverbots unter den Regionen beschlossen. Dieses bleibt bis 25. Februar erhalten. Angesichts der Virus-Mutationen, die auch in Italien im Umlauf sind, sei noch ein umsichtiges Verhalten notwendig, meinte Gesundheitsminister Roberto Speranza.

In Italien waren zuletzt mehrere Ausbrüche mit verschiedenen Corona-Mutanten registriert worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden hängen gut 18 Prozent der kürzlich entdeckten Fälle mit der britischen Virus-Mutante zusammen.