Südafrika-Mutation kam möglicherweise aus NÖ nach Tirol

Wer hat die Südafrika-Mutation des Coronavirus in Tirol eingeschleppt? Diese Frage beschäftigt derzeit Behörden über die Landesgrenzen hinaus. Wie vom KURIER berichtet, wird in Tirol eine "vielversprechende Spur" verfolgt.

Wie die Tiroler Tageszeitung am Freitag berichtet, soll die in den Osten Österreichs. Das deckt sich auch mit KURIER-Informationen. Konkret soll es sich bei dem Mann um einen Tiroler handeln, der in Niederösterreich lebt.

Aber der Reihe nach: Der älteste bekannte Fall einer Ansteckung der Südafrika-Mutation war ein symptomloser Patient im Bezirkskrankenhaus Schwaz, der sich dort eigentlich einer Operation unterziehen wollte. Sein Testergebnis was am 23. Dezember positiv. Dass er sich mit der mutierten Covid-Variante aus Südafrika infiziert hatte, wusste damals aber niemand.

Besuch bei einem Freund

Jener Patient soll im Dezember laut TT Besuch von einem Freund aus Niederösterreich gehabt haben. Dieser Freund, hatte vorher fünf Wochen in Südafrika verbracht, war dann später nach Tirol gefahren und hatte nach seiner Heimkehr nach NÖ dann Symptome entwickelt.

Er wurde schließlich positiv getestet. Ob er tatsächlich mit der südafrikanischen Variante des Virus infiziert war, wird aber niemand mehr erfahren, seine Probe wurde nämlich mittlerweile vernichtet.

Das einzige Indiz, das der in NÖ lebende Mann der Überträger gewesen sein könnte, könnte wiederum aus Bayern - von hier hatte zuletzt der Tiroler Grüne-Klubobmann Gebi Mair den Eintrag der Südafrika-Variante verortet - kommen. Der Mann war nämlich mit einem Freund aus Süddeutschland auf dem Südafrika-Trip. Die Reisebegleitung wurde später ebenfalls positiv auf Corona getestet.

Könnten die deutschen Behörden seine Probe zur Verfügung stellen und die Südafrika-Mutation wäre bestätigt, läge der Verdacht nahe, dass die Mutation ihren Umweg nach Tirol über Niederösterreich gemacht hat.