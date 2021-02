Wie die Südafrika-Variante nach Tirol kam: Behörden prüfen heiße Spur

Vom ersten nachgewiesenen Fall zu Weihnachten wurden bis Donnerstag in Tirol – vor allem im Bezirk Schwaz – 438 bestätigte und teils noch unbestätigte Fälle der Südafrika-Mutation entdeckt. 176 sind laut Land Tirol durch die AGES bestätigt. Die hatte in einem Report von Mittwochabend für Tirol noch 167 bestätigte B.1.351-Fälle ausgewiesen – siehe oben. In anderen Bundesländern breitet sich indes vor allem die britische Variante aus.

Die Südafrika-Variante ist bisher außerhalb von Tirol nur in drei Reise-assozierten und sofort isolierten Fällen in Wien (der erste am 3. Jänner) und in zwei Fällen in einer steirischen Kaserne – ein Soldat kehrte infiziert vom Heimaturlaub im Hotspot Schwaz zurück – gefunden worden.