"Völlig inakzeptabel": Scharfe Kritik an deutschen Einreiseregeln

"Überschießend"

Außenminister Alexander Schallenberg forderte "Maß und Ziel" strengerer Maßnahmen und warnte vor "überschießenden Schritten, die mehr schaden als nützen. Das habe ich heute auch meinen deutschen und italienischen Amtskollegen Heiko Maas und Luigi Di Maio mitgeteilt", so Schallenberg. Noch am Sonntag würden zudem sowohl der deutsche als auch der Italienische Botschafter zu einem Gespräch im Außenministerium erwartet.

Das Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland war am Sonntag in Kraft getreten. Nachdem noch am Samstag zunächst von einer kompletten Sperre die Rede war, gab es schließlich doch Ausnahmen für bestimmte Berufspendler, wenn sie gebraucht werden, um den Betrieb in systemrelevanten Branchen aufrecht zu erhalten.

Platter zu Söder: "Letztklassig"

Zuvor hatte bereits der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter seinem Ärger auf Facebook Luft gemacht. "Seit Wochen lässt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder keine Gelegenheit aus, um Attacken gegen Tirol zu reiten. Diese ständigen abschätzigen Bemerkungen sind letztklassig und eines Ministerpräsidenten nicht würdig. So geht man mit Nachbarn nicht um", schrieb der ÖVP-Politiker.

Den von Söder erhobenen Vorwurf, dass Tirol die Pandemiebekämpfung nicht ernst nehmen würde, wies Platter zurück. "Tirol hat aktuell die niedrigste 7-Tages-Inzidenz in Österreich - niedriger als in vielen bayerischen Landkreisen."