"Letztklassig": Platter holt zum Rundumschlag gegen Söder aus

"So geht man mit Nachbarn nicht um"

Das hat jetzt bei Tirols Landeshauptmann das Fass zum Überlaufen gebracht. In einem Facebook-Posting holte er zu einem Rundumschlag aus: "Seit Wochen lässt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder keine Gelegenheit aus, um Attacken gegen Tirol zu reiten. Diese ständigen abschätzigen Bemerkungen sind letztklassig und eines Ministerpräsidenten nicht würdig. So geht man mit Nachbarn nicht um", schreibt der ÖVP-Politiker.

Den von Söder erhobenen Vorwurf, dass Tirol die Pandemiebekämpfung nicht ernst nehmen würde, wies Platter zurück. "Tirol hat aktuell die niedrigste 7-Tages-Inzidenz in Österreich - niedriger als in vielen bayerischen Landkreisen." Die Virusmutation sei freilich ein e neue, große Herausforderung, doch Tirol gehe "hart und konsequent dagegen vor", so Platter, der nicht unerwähnt ließ, dass die Mutationen – sowohl die südafrikanische als auch die britische – bereits in ganz Europa kursieren würden.

Laut aktuellem WHO-Report wurde die südafrikanische Virusmutation weltweit bereits in rund 40 Ländern nachgewiesen, darunter viele Staaten der Europäischen Union und auch Deutschland. Diese Pandemie und auch die Mutationen lassen sich nur in einem gemeinsamen Schulterschluss bewältigen. Grenzschließungen sind kein geeignetes Mittel in der Pandemiebekämpfung - das haben wir im letzten Frühjahr gesehen. Denn das Virus kennt keine Grenzen. Um die wirtschaftlichen Schäden durch das von Bayern forcierte Hochfahren der Grenzen möglichst gering zu halten, braucht es dringend Ausnahmeregelungen für die tausenden Berufspendlerinnen und -pendler dies- und jenseits der Grenze. Es ist nicht hinnehmbar, dass sie nächste Woche nicht mehr zu ihren Arbeitsstätten gelangen können. Auch die Europäische Union ist gefordert, hier entsprechend Druck zu machen!