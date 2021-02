Steht der nächste Lockdown schon an?

Den größten Einfluss auf diese Prognose nimmt laut ihm zurzeit wohl die britische Variante – B.1.1.7, die sich in Österreich immer mehr verbreitet. Das Problem: diese Variante ist ansteckender und das werde die Zahlen wahrscheinlich in die Höhe treiben: „Wir haben derzeit trotz Lockdown, der bis vor Kurzem galt, einen Reproduktionswert (R-Wert) von knapp unter 1 – zuletzt war er bei 0,98. Und da war die britische Variante noch weniger verbreitet. Das ist nicht wirklich gut, weil das heißt, eine Person steckt eine weitere an. Die infektiösere Variante kann diesen R-Wert und damit auch die Infektionszahlen jetzt erhöhen“, skizziert Gartlehner.

Prognose durch Erfahrungen

Steigt der R-Wert über 1, bedeutet das Wachstum. „Bei 1,2 würde das zum Beispiel grob geschätzt schon eine Verdoppelung der Zahlen alle zwei Wochen bedeuten“, rechnet Gartlehner vor. Der R-Wert ist ein wichtiger Parameter in den Prognosemodellen. Aber auch andere Faktoren fließen mit ein. Zum Beispiel bisherige Erfahrungen. Schwächen in der Pandemiebekämpfung, wie eine langsame Kontaktnachverfolgung oder eine geringere Bereitschaft der Menschen, sich an die Maßnahmen zu halten, spielen auch eine Rolle. „Die Modelle sind relativ zuverlässig und werden laufend aktualisiert. Es konnten mittlerweile auch schon einige Monate an Erfahrung darin einfließen“, so Gartlehner.

Die momentane Kaltfront spielt der Pandemiebekämpfung auch nicht unbedingt in die Karten. Denn: „Hat es Minusgrade, halten sich die Leute überwiegend drinnen auf. Und die Ansteckungen passieren in Innenräumen“, sagt Gartlehner.