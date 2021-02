1.184 Neuinfektionen in Österreich

Morgen, Montag, berät die Regierung wieder mit ExpertInnen, Opposition und Landeshauptleuten über etwaige Öffnungsschritte. Groß werden sie angesichts einer Inzidenz von rund 100 und einer weiteren Ausbreitung von Virus-Mutationen nicht sein.

Auch die Infektionszahlen verharren nach wie vor auf hohem Niveau. Am Montag wurden 1.057 neue Infektionen registriert, 1.197 am Dienstag, 1.469 am Mittwoch, 1.577 am Donnerstag und 1.731 am Freitag. Am Samstag wurden 1.433 Neuinfektionen gemeldet.

Und von gestern auf heute kamen 1.184 Neuinfektionen dazu.