Verwirrung um Einreise für Pendler ins "Mutationsgebiet" Tirol

Die Ereignisse rund um den Grenzverkehr in Tirol haben sich am Samstag überschlagen. Mit diversen Maßnahmen soll die Ausbreitung der in Tirol besonders häufig auftretenden südafrikanischen Coronavirus-Variante eingedämmt werden. Nachdem am Freitag strenge Ausreiseregeln für das Bundesland gelten, hat nun auch Deutschland ab Sonntag die Einreiseregeln von Tirol per Verordnung stark beschränkt. Die neuen Bestimmungen sorgten auch politisch für Aufregung – bis am Samstagnachmittag bekannt wurde, dass Bayern eine Ausnahme für den Pendlerverkehr erlaubt. Doch offenbar ist die bayrische Einreiseverordnung wegen strengerer Bundesbestimmungen wirkungslos.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) kündigten nun weitere Schritte an und wollen Transit-Lkw am Brenner kontrollieren und vorsorglich dosieren. Doch wer darf nun aus Tirol kommend in Deutschland einreisen? Was dürfen die Pendler? Wie wird der Güterverkehr geregelt?