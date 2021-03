Corona-Impfstoffe für Olympia-Starter? Japan lehnt Angebot ab

Das Angebot des Nationalen Olympisches Komitees von China, Impfstoffdosen gegen das Coronavirus für die Teilnehmer der Olympischen und Paralympischen Spiele heuer in Tokio und 2022 in Peking bereitzustellen, wird von Japan nicht in Anspruch genommen werden. Das stellte Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa am Freitag klar, denn das Vakzin ist in Japan nicht zugelassen. Wie übrigens auch nicht in der EU.