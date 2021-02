Randalierende Briten in Tirol: Wie kann das eigentlich sein?

Ein Treffen von mindestens sechs, offensichtlich alkoholisierten Briten in Söll (Bezirk Kufstein) hat in der Nacht auf Dienstag mehrere Festnahmen nach sich gezogen. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei wegen Lärmbelästigung in das Mehrparteienhaus gerufen - dort trafen die Beamten auf Briten im Alter von 24 bis 41 Jahren. Keiner der Betrunkenen soll eine FFP2-Maske getragen haben.

Als die Feiernden die Polizisten bemerkten, traten mindestens zwei von ihnen sofort die Flucht über den Balkon an, was ihnen auch gelang. Die anderen sollen die Beamten mit Schlägen und Stößen attackiert haben. Verletzt wurde aber niemand.