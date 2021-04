Österreich setzt weiter auf Astra Zeneca + Ärztekammer: "Sperrt ganz Österreich zu"

In Italien ist die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Mittwoch stark gestiegen. 627 Corona-Tote wurden registriert, am Vortag waren es noch 296. Seit dem 5. Jänner waren in Italien nicht mehr so viele Todesopfer an einem Tag gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen stieg von 7.767 auf 13.708, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit.