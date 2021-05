Von Freitag auf Samstag wurden 1.615 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von rund 2.000 Neuinfektionen pro Tag. Außerdem wurden 28 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

In den Krankenhäusern gibt es eine leichte Entspannung. 58 Patienten konnten die Normalstation verlassen, auf den Intensivstationen verringerte sich die Belegung um 17 Betten.

Mit Stand Freitag waren österreichweit 10.205 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 584.777 wieder genesen. Stand Freitag befanden sich 1.673 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 501 davon auf Intensivstationen.

Am Freitag waren erstmals über 100.000 Tests innerhalb von 24 Stunden ausgewertet worden. Konkret wurden 108.849 PCR-Tests gemacht, die Positivrate lag im 7-Tages-Schnitt bei 2,92 Prozent. Allerdings gibt es bei den Tests in Österreich eine deutliche regionale Schieflage. Nur rund jeder fünfte PCR-Test wird nicht in Wien registriert, im Burgenland und in Kärnten wurden jeweils deutlich weniger als 1.000 PCR-Tests abgegeben.