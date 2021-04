Lockerungen ab Samstag: Neue Freiheiten für Geimpfte in Ungarn

In Ungarn wird es ab Samstag zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen, da nunmehr die Marke der Immunisierung von vier der acht Millionen erwachsenen Bürger erreicht wird. Das kündigte der ungarische Premier Viktor Orban heute, Freitag, im Staatsrundfunk an. Zu den Lockerungen gehört, dass die Ausgangssperre erst um 24.00 Uhr in Kraft tritt und weiter bis 5.00 Uhr andauert. Einkauf in Geschäften ist bis 23.00 Uhr erlaubt.

Nachdem die Außenbereiche in der Gastronomie bereits vor einer Woche geöffnet wurden, kommt es nun auch zur Öffnung der Innenbereiche für Inhaber von Corona-Impfpässen bis 23.00 Uhr. Erlaubt ist die Begleitung von Minderjährigen.