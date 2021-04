Hacker: Impftermine für alle in Wien frühestens ab Sommer

Betriebliches Impfen startet

Derzeit können in Wien alle Personen ab 60 und Risikopatienten einen Impftermin buchen. Am Montag startet außerdem das Impfen in den Betrieben. "Wir haben über 10.000 Firmen, die sich gemeldet haben, die das Impfen entweder im eigenen Betrieb organisieren oder die meisten werden dann in unsere Impfstraßen kommen, damit wir auch das Risiko Arbeitsplatz so rasch wie möglich minimieren können."

Auch in den anderen Bundesländern ist man vorsichtig, was Ankündigungen für Impftermine für alle betrifft.