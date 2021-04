Ein Viertel der Österreicher lässt sich nicht auf Corona-Infektion testen

Um sich in Österreich auf Covid-19 testen zu lassen, gibt es mittlerweile zahlreiche Angebote. Die Bereitschaft hierzu steigt auch - allerdings nur langsam.

Zwischen Mitte März und Mitte April sei die Bevölkerung öfter testen gewesen als in den Monaten davor, sagte Bernhard Kittel, Leiter des Austria Corona Panel (ACPP) der Uni Wien am Mittwoch in Ö1.

Ein Viertel geht mehrmals wöchentlich

Das ACPP befragt seit vier Monaten regelmäßig 1.500 Menschen nach ihren Testgewohnheiten. Aus der aktuellsten Umfrage geht hervor, dass sich zwischen Mitte März und Mitte April ein Viertel der Menschen mehr als einmal pro Woche testen lassen.

Der Umkehrschluss: Ein weiteres Viertel der Bevölkerung ging in den vergangenen vier Wochen kein einziges Mal testen. Weitere 15 Prozent seien in dem Zeitraum nur einmal testen gewesen.