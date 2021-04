Zwiauer: "Wir sollten uns bei Sputnik auf die EMA verlassen"

Soll Österreich größere Mengen des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik kaufen, obwohl die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ihn noch nicht zugelassen hat? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit Politik wie Wissenschaft.

Karl Zwiauer, Mitglied des nationalen Impfgremiums erteilte diesen Plänen am Donnerstag in der ZIB2 allerdings eine Absage. "Ich denke, wir sind gut beraten, uns auch weiterhin an die Empfehlungen der EMA zu halten", sagte er.

Gefragt, was er zum Vorstoß Niederösterreichs sage, wo nun bereits Impftermine für alle vergeben werden, erklärte der Arzt: "Hier gibt es unterschiedliche Wege nach Rom", entscheidend sei, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden. In den Empfehlungen des nationalen Impfgremiums bestünden auch gewisse Freiräume für die Länder bei der Umsetzung.