Diese italienischen Inseln wollen zur Covid-freien Zone werden

Italien will sich an Griechenland ein Beispiel nehmen und Ausländern einen Sommerurlaub auf Corona-freien Inseln anbieten. Dies berichtete der italienische Tourismusminister Massimo Garavaglia in einem TV-Interview am Donnerstag.

Kleinere Inseln wie Capri, Ischia, die Insel Elba und die Äolischen Inseln vor Sizilien wie Lipari und Pantelleria sollen dank der kompletten Impfung der Bevölkerung Corona-frei werden, lautet der Plan der Regierung.

Die Bewohner der Inseln sollen mit dem Impfstoff Johnson&Johnson immunisiert werden, der eine einzige Dosis benötigt. Strenge Kontrollen sollen dafür sorgen, dass nur negativ getestete Urlauber die Inseln erreichen.

Auch Sardinien bemüht sich, zur Covid-freien Insel zu werden. Auf Flughäfen und bei der Ankunft der Fähren aus dem Festland in den Häfen werden Reisende strengstens kontrolliert. Der Präsident der Insel, Christian Solinas, will damit verhindern, dass ungetestete Urlauber auf die Insel kommen, was zum Anstieg der Infektionen beitragen könnte.

Nach Protesten von Lokal- und Geschäftsinhabern, die auf den Neustart drängen, erklärte der Tourismusminister, die Sommersaison in Italien könne am 2. Juni beginnen. "Der Tourismus braucht Zeit, um sich auf den Neustart vorzubereiten. Wir müssen den Neubeginn planen, ansonsten werden uns andere Länder überholen", meinte der Minister.