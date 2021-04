Wie Griechenland coronafreie Inseln für den Tourismus schaffen will

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, den Griechenland mit Blick auf seine Wirtschaftszahlen derzeit führt. Denn das Land, das am - ja sogar im - Meer liegt, hängt so stark vom Tourismus ab, wie kein anderes in Europa.

Am 14. Mai sollen die zuletzt sehr scharfen Einschränkungen für Touristen gänzlich wegfallen. Und ganz Griechenland will sich wieder dem widmen, was es am besten kann: Gäste Willkommen heißen.