Wohin wir zu Ostern (nicht) auf Urlaub fahren können

Reisewarnungen

Weil Österreich vor Reisen in alle Länder (außer Australien, Island, Neuseeland, Norwegen, Singapur, Südkorea, Vatikan) warnt, müssen Rückkehrer 10 Tage in Quarantäne (freitesten am 5. Tag)

Gefährliche Gäste aus Österreich

In Italien müssen Österreicher 14 Tage in Quarantäne, ebenso auf Mauritius, sieben Tage etwa in Griechenland. Auf eigene Kosten

Grüner Pass

Das Impfzertifikat soll bald Reiseveranstaltern, Hoteliers und Urlaubswilligen Perspektive bieten