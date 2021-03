So könnte der Sommerurlaub möglich werden

"Es wird wieder werden", ist Catharine Delmirani überzeugt. Die Österreicherin vermietet seit 1998 Zimmer an Touristen in Italien. Doch seit dem Vorjahr lebt sie "mehr oder weniger von Ersparnissen".

Während viele Menschen in Österreich derzeit versuchen, die Sommermonate zu planen - Urlaub oder nicht - herrscht auch für die Hoteliers "große Unsicherheit", wie Delmirani erzählt.

Immerhin, die Erfahrungen des letzten Sommers und die Aussicht auf einheitliche Reiseregelungen der Europäischen Union geben eine Perspektive. Und Delmirani ist "Optimistin", sagt sie beim Besuch von Europaministerin Karoline Edtstadler am Mittwoch in einem ihrer Gästehäuser in Rom. Edtstadler macht in Rom Werbung für den "Grünen Pass", der in Österreich bereits im April umgesetzt werden soll.

Heute will auch die Europäische Kommission ihre Pläne vorstellen. Demnach soll es ab 1. Juli einen "digitalen grünen Nachweis" geben, mit dem Geimpfte, Genesene und Getestete innerhalb der EU reisen dürfen. Einen Unterschied zwischen diesen Gruppen soll nicht gemacht werden (siehe auch Infobox unten).