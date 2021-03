10 Fragen und Antworten zum Grünen Pass

Wie soll der „Grüne Pass“ funktionieren?

Die genaue technische Umsetzung steht noch nicht fest. Vieles deutet darauf hin, dass der Nachweis mittels QR-Code geplant ist. Im Gesundheitsministerium wird bereits an einer „Vorstufe“ gearbeitet. Man wird in einem ersten Schritt mittels QR-Code sein negatives Testergebnis nachweisen können. Laut Gesundheitsministerium geht das bereits in einigen Bundesländern.

Was machen jene, die kein Smartphone haben?

Der QR-Code kann nicht nur per Smartphone abgerufen werden, sondern auch ausgedruckt mitgeführt werden. Geplant ist auch eine Zustellung per Post. Derzeit gibt es das System mit QR-Codes noch nicht überall. Integriert sind zur Zeit alle Systeme, die über „Österreich testet“ gelistet sind sowie alle Apotheken. Laut Gesundheitsministerium sollen bald alle Bundesländer QR-Codes ausgeben können.