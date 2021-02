In Israel geht mit dem grünen Impfpass ab heute das Leben los

Es ist der erste Schritt zurück in die Normalität, auf den man wohl derzeit überall auf der Welt wartet - und Israel ist das erste Land, das diesen Schritt setzt. Das Land ist beim Impfen ja ohnehin aktueller Weltrekordhalter. Die Hälfte der Bevölkerung ist bereits einmal geimpft, 30 Prozent haben schon zwei Impfungen erhalten. Sie sind die Glücklichen, die sich jetzt mit einer eigens erstellten Handy-App den grünen Impfpass, ausgestellt vom Gesundheitsministerium, auf ihr Smartphone herunterladen können.

Ab ins Fitnesscenter

Und damit gehen für die Geimpften die Türen im ganzen Land auf. Egal, ob es um Fitness Center, Hotels oder Konzerthallen und Theater geht. Wer einen grünen Impfpass - für digitale Laien gilt auch ein Ausdruck - vorweisen kann, der hat Zutritt zu all diesen Örtlichkeiten und den dortigen Veranstaltungen.

Die Krankheit hinter sich

Den grünen Pass gibt es natürlich auch für all jene, die die Krankheit bereits hinter sich gebracht haben und daher immun sind, wie ein schneller Antikörpertest beweist. Auf dem Handy wird das Ganze in Form eines QR-Codes präsentiert, der schnell beim Eingang der jeweiligen Örtlichkeit gecheckt werden kann. Die israelischen Behörden erklären, dass man die höchsten Standards bei der Fälschungssicherheit des digitalen Dokuments angesetzt hat.

Die Hälfte aller über 50

Wie Premier Netanyahu verspricht, soll es auch weiterhin in dem bisherigen hohen Tempo weitergehen. In zwei Wochen sollen alle über 50-Jährigen geimpft sein und damit den Grünen Pass beziehen können. Eine Impfpflicht soll es auch in Israel nicht geben, erklärt die Regierung - aber einfach jede Menge Vorteile für jene, die geimpft sind.